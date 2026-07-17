Во Владимире в центре города 18 июля изменится схема движения

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает администрация города Владимира, 18 июля временно изменится схема движения на двух центральных локациях. Так, с 10.00 до 22.00 будут закрыты для проезда участок по улице Спасской от дома №6 «Б» до №8 «Г» и по улице Георгиевской от улицы Спасской до улицы Большой Московской.

На это время водителям предлагается следовать в объезд по улицам Летне-Перевозинской и Николо-Галейской, а также по Владимирскому спуску.

Напомним, что на улице Георгиевской 18 июля будет проводиться фестиваль «Владимирская вишня» и другие торжественные мероприятия.