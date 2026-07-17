Во Владимирской области уровень безработицы сохраняется на уровне 0,4%

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

На заседании коллегии Министерства труда и занятости населения Владимирской области подвели итоги работы за 6 месяцев 2026 года. Именно здесь прозвучали цифры по безработицы, которой, если верить официальным цифрам, в регионе, по сути, нет.

Дело в том, что начала года уровень регистрируемой безработицы остаётся на отметке в 0,4 процента. А во многих муниципалитетах области показатель ещё ниже. Коэффициент напряжённости составляет 0,2 человека на одну вакансию.

В абсолютных цифрах это выглядит следующим образом: на учёте в Кадровом центре «Работа России» состоят 2,6 тысячи безработных. При этом количество вакансий превышает 18 тысяч. Почти половина предложений приходится на промышленность и обрабатывающий сектор, ещё 18 процентов – на образование и здравоохранение. Высоким спросом пользуются операторы станков и линий, слесари, электромонтёры, инженеры, водители, медицинские работники и педагоги.

Также министр труда Андрей Григорьев отметил, что по сравнению с первой половиной 2025 года доля трудоустроенных ветеранов СВО и членов их семей увеличилась на 14 процентов, инвалидов – на 12 процентов, молодёжи от 14 до 34 лет – на 4 процента.