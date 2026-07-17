Жителям Владимирской области советуют переоборудовать автомобили на метан

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Правительство Владимирской области на фоне ситуации с топливом на заправках рассказало о программе по развитию рынка газомоторного топлива. Суть ее сводится к тому, что при переоборудовании машины на экологичный метан можно воспользоваться значительной скидкой.

В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства уточняют: мерой поддержки можно воспользоваться только при переоборудовании машины с бензина или дизеля на метан в качестве моторного топлива. При этом там же уточняют, что в зависимости от характеристик машины, экономия и выгода может составить до 3 миллионов рублей. Правда, данная максимальная сумма скидки предусмотрена лишь для физлиц и организаций, являющихся субъектом малого предпринимательства. Скидку делает сервисный центр, выполняющий соответствующие работы.

Кстати, по словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Олег Табунщика, в 2025 году сервисные центры региона переоборудовали на метан 59 автомобилей (от легковых до магистрального тягача). В 2026 году – еще 12 машин. Чиновник отметил среди плюсов перехода на метан экологичность, так как природный газ – один из самых экологически чистых видов моторного топлива. Также Олег Табунщик говорит, что газ дешевле привычных бензина и дизеля, а еще безопаснее, так как в случае утечки он быстро выветривается. Наконец, переход с жидкого топлива на газомоторное "обеспечивает снижение нагрузки на двигатель, уменьшение износа его элементов и увеличение срока службы силового агрегата".

С перечнем сервисных центров Владимирской области, которые занимаются данными переводами автомобилей, можно ознакомиться на официальном сайте министерства в разделе «Деятельность – Газомоторное топливо».