Между Владимиром и Ковровом вводится новая остановка вечерней электрички

Фото: Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», с 27 июля на участке между Владимиром и вокзалом Ковров-1 вводится новая остановка для электропоезда №6421 «Ковров-Владимир».

Поезд сделает остановку на о.п. Сергейцево, в связи с чем из города оружейников он будет выходить на две минуты раньше обычного — в 20.48. Остановка в Сергейцево предусмотрена в 20.56, а во Владимир электропоезд прибудет по привычному расписанию — в 21.45.

Пассажирам следует учесть эту информацию при планировании своих поездок.