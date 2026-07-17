"Правовой поезд" посетит 28 июля Селивановский округ

Фото со страницы Людмилы Романовой в ВК.

Администрация Селивановского муниципального округа сообщает, что 28 июля 2026 года сразу в трех точках округа пройдут встречи с населением в рамках регионального проекта «Правовой поезд».

Жители округа смогут задать вопросы юридического характера напрямую Уполномоченному по правам человека во Владимирской области Людмиле Романовой, а также депутатам Законодательного собрания области, представителям администрации района, сотрудникам прокуратуры, УМВД, Следственного комитета и другим организациям региона. Кроме того, разобраться с законодательными казусами и проблемами юриспруденции помогут представители Владимирских областных Нотариальной и Адвокатской палат.

Прием населения будет проходить в поселках Новый Быт, Копнино и Красной Горбатке. В первом случае "Правовой поезд" остановится с 11.00 до 12.00 в здании СДК. В Копнино с жителями встретятся с 12.20 до 13.20 также в здании СДК. Наконец, в Красной Горбатке встреча пройдет с 14.00 до 15.00 в здании администрации на 1 этаже.

Прием проводится без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, документы, подтверждающие факты по обращению.