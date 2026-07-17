Во Владимире местный житель задержан за смертельное избиение своей матери

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, тяжкое преступление было совершено 24 июня текущего года в частном доме на улице Куликова города Владимира.

По версии следствия, в тот день 48-летний местный житель пришел в гости к своей маме, вместе с которой он и еще несколько знакомых пили алкогольные напитки. Когда мать и сын остались вдвоем, между ними произошла ссора на фоне выпитого спиртного.

В ходе перепалки мужчина набросился на мать с кулаками и нанес ей множество ударов по голове и телу. После этого сын оставил женщину лежать на полу, а сам ушел в соседнюю комнату, и заснул.

Утром мужчина обнаружил, что его мама скончалась. На время расследования его отправили за решетку. По факту произошедшего расследуется уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».