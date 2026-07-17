Во Владимирской области ремонтируют дороги к спортивным объектам

Фото ГБУ "Владупрадор".

Правительство Владимирской области сообщает, что в 33 регионе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» ремонтируют дороги, ведущие к спортивным объектам. Всего в этом дорожном сезоне в регионе будет отремонтировано свыше 50 километров на дорогах к стадионам и спортсооружениям.

В качестве примера власти региона привели 4 точки, где сейчас проходят ремонтные работы. Например, в Ковровском муниципальном округе приводят в норматив 8,4 километра (6 участков) автодороги "Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма". В том числе работы ведутся в черте посёлка Мелехово. Напомним, что Мелехово считается региональной столицей мотокросса.

Также сейчас идет ремонт северного обхода Камешково, который, по мнению чиновников, сделает более доступным для населения стадион «Труд». Одновременно ведутся работы по обновлению участка автодороги "Касимов – Муром – Нижний Новгород" в Меленковском округе, что должно в перспективе обеспечить комфортный подъезд к спорткомплексу в селе Илькино. Наконец, во Владимире ведётся ремонт в Спортивном переулке, где находится знаменитая спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Николая Толкачева.