В Судогде обрушился фасад общеобразовательной школы №1

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, вечером 16 июля в Судогде произошло частичное обрушение фасада общеобразовательной школы №1, что находится на улице Ленина. К счастью, никто из людей в результате произошедшего не пострадал.

На место происшествия выезжала помощник Судогодского районного прокурора Анна Рылова. Сейчас специалисты уже приступили к ликвидации последствий случившегося. Надзорному ведомству предстоит дать оценку обстоятельствам обрушения, в том числе действиям тех, кто обязан отвечать за состояние школы.

В прокуратуре отметили, что при наличии оснований примут соответствующие меры, а ход восстановительных работ надзорное ведомство взяло на контроль.