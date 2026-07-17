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НовостиПроисшествия17 июля 2026 9:01

В Судогде обрушился фасад общеобразовательной школы №1

Во Владимирской области частично обрушилась часть школьного фасада
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Прокуратура Владимирской области

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, вечером 16 июля в Судогде произошло частичное обрушение фасада общеобразовательной школы №1, что находится на улице Ленина. К счастью, никто из людей в результате произошедшего не пострадал.

На место происшествия выезжала помощник Судогодского районного прокурора Анна Рылова. Сейчас специалисты уже приступили к ликвидации последствий случившегося. Надзорному ведомству предстоит дать оценку обстоятельствам обрушения, в том числе действиям тех, кто обязан отвечать за состояние школы.

В прокуратуре отметили, что при наличии оснований примут соответствующие меры, а ход восстановительных работ надзорное ведомство взяло на контроль.