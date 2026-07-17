Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2026 8:25

Во Владимирской области объявлена угроза атаки БПЛА

Жителей просят по возможности оставаться в помещениях
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Министерстве региональной безопасности Владимирской области утром 17 июля через экстренный канал оповещения населения сообщили об угрозе атаки беспилотными летательными аппаратами.

Жителям рекомендовали оставаться в помещении, не подходить к окнам. Либо пройти в укрытие. Также владимирцев предупредили о возможных перебоях мобильного интернета и напомнили о запрете съемки БПЛА и работы ПВО.

При обнаружении беспилотников, либо их частей, ни в коем случае нельзя к ним приближаться. В такой ситуации следует немедленно набрать телефон «112» и вызывать экстренные службы.