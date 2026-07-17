Во Владимирской области объявлена угроза атаки БПЛА

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Министерстве региональной безопасности Владимирской области утром 17 июля через экстренный канал оповещения населения сообщили об угрозе атаки беспилотными летательными аппаратами.

Жителям рекомендовали оставаться в помещении, не подходить к окнам. Либо пройти в укрытие. Также владимирцев предупредили о возможных перебоях мобильного интернета и напомнили о запрете съемки БПЛА и работы ПВО.

При обнаружении беспилотников, либо их частей, ни в коем случае нельзя к ним приближаться. В такой ситуации следует немедленно набрать телефон «112» и вызывать экстренные службы.