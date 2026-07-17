В Гусь-Хрустальном округе местный житель бил своих детей из-за плохих оценок

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Гусь-Хрустальный городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который обвинялся в нанесении побоев собственным несовершеннолетним детям.

Причиной этих поступков послужили непослушание, плохие отметки в школе, а также плохое, по мнению отца, выполнение обязанностей по дому. В итоге когда дело дошло до правоохранительных органов, гусевчанина обвинили в истязании несовершеннолетних, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Сам мужчина вину не признал, однако суд посчитал, что его вина доказана и приговорил его к 3 годам колонии общего режима, а также к штрафу в 50 тысяч рублей.