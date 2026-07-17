Во Владимире женщина-водитель пострадала в ДТП с большегрузом на Пекинке

Фото: отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру

Как сообщает отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру, 16 июля около 20.10 на 11 километре западного соединения федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» с трассой М-7 «Волга» произошло ДТП с участием большегруза «ДАФ» и легкового автомобиля «Мазда».

По предварительным данным, водитель большегруза при перестроении не заметил попавшую в слепую зону легковушку, в результате чего произошло столкновение. После этого «ДАФ» протаранил барьерное ограждение и выехал на встречную полосу, где его развернуло поперек дороги.

В результате ДТП пострадала женщина, управлявшая «Маздой», бригада «скорой помощи» немедленно увезла ее в больницу. На Пекинке из-за произошедшего скопилась пробка, растянувшаяся до поселка РТС. Движение на участке регулировали сотрудники Госавтоинспекции.

Около 22.30 большегруз при помощи трактора удалось сдвинуть на обочину, после чего движение возобновилось. По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.