В Судогодском районе один человек погиб в ДТП с грузовиком и легковой машиной

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 17 июля около 7 часов утра на 204 километре трассы М-7 «Волга», на Южном обходе Владимира.

По предварительным данным, водитель «Лады» одиннадцатой модели столкнулся с большегрузом «МАЗ» с бортовым полуприцепом, стоящим на обочине дороги.

По состоянию на 9 часов утра известно, что один человек погиб, а еще один получил травмы. Оба находились в легковом автомобиле. На месте ДТП работают экстренные службы. В Госавтоинспекции по данному факту проводится проверка, информация уточняется.