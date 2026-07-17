Тепловики Владимирской области получили новые отечественные спецавтомобили

Фото с официальной страницы "Владимиртеплогаза" в ВК.

Компания "Владимиртеплогаз" сообщает об обновлении своего автопарка. Новые машины должны ускорить приезд спецбригад на место аварий. Кроме того, ряд техники поможет качественнее проводить ремонты. В общей сложности были закуплены три автомобиля, которые уже распределены по филиалам компании в регионе.

В частности, муромский филиал получил новенький КАМАЗ с краном-манипулятором. Он должен помочь в погрузке и доставке тяжелых грузов. Гусь-Хрустальный филиал обзавелся мобильной мастерской PROMAVTO NEXT. По сути, теперь у работников филиала весь необходимый инструмент будет всегда находиться под рукой прямо на месте работ. Наконец, селивановский филиал получил полноприводный пикап LADA 4x4. По словам представителей компании, машина без проблем доберется до самых труднодоступных объектов.

"Вся техника соответствует современным стандартам надежности и эргономики. Для наших специалистов это значит меньше времени на логистику, а для жителей - более оперативные ремонты и стабильное тепло", - заявили в компании.