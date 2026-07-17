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НовостиОбщество17 июля 2026 6:20

Полпред Президента России Игорь Щеголев посетил Ковров и Доброград

В ходе визита вместе с губернатором Александром Авдеевым он посетил ряд предприятий
Алексей КОТМЫШЕВ
Правительство Владимирской области

Правительство Владимирской области

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Правительство Владимирской области, 16 июля регион посетил полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Вместе с губернатором Александром Авдеевым он посетил ряд предприятий Коврова и особую экономическую зону «Доброград-1».

В частности, в Доброграде гости побывали на производственных площадках компании «Интекс», а в Коврове нанесли визит на Завод имени Дегтярева и в ГК «Аскона», где осмотрели крупнейшую в России производственную линию по сборке матрасов и познакомились с процессом производства продукции.