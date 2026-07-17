Во Владимире суд не стал смягчать наказание осужденному за убийство мужчине

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Октябрьский районный суд Владимира рассмотрел ходатайство заключенного, находящегося в одном из местных исправительных учреждений. Он просил заменить лишение свободы на более мягкое наказание, так как, по его мнению, встал на путь исправления. Срок мужчина отбывает за убийство.

Суд установил, что в 2022 году тем же дворцом правосудия данный гражданин был приговорен за убийство к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Зимой того же года он пил алкоголь с приятелем и во время ссоры и драки не менее трех раз ударил его ножом в грудь, отчего тот скончался.

Участвовавший в судебном заседании помощник спецпрокурора после изучения материалов возражал против просьбы осужденного, обратив внимание, что в заключении тот не раз нарушал порядок, за что его наказывали в дисциплинарном порядке.

Суд согласился с позицией прокурора и отказал заключенному в его ходатайстве.

Решение суда в законную силу еще не вступило.