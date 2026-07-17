Во Владимирской области на АЗС увеличили лимиты продажи бензина

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Как сообщает Правительство Владимирской области, в ходе проведенного на днях оперативного совещания по вопросу ситуации с топливом губернатор региона Александр Авдеев заявил о необходимости наладить поставку топлива в отдельные муниципалитеты, где в связи с нехваткой бензина людям приходится ездить на транзитные заправки, например — на федеральные трассы, включая платную дорогу М-12.

Еще один важный момент: губернатор отметил, что следует увеличить лимит по отпускаемому в одни руки топливу, который сейчас действует на ряде крупных АЗС. Александр Авдеев заявил, что водители не должны стоять в очереди каждый день, в связи с чем лимит лучше повысить.

И действительно, на некоторых АЗС этот лимит был повышен. Например, на «Лукойле» теперь можно залить не 20 литров за раз, а 40 литров, что существенно упрощает водителям задачу.

Что касается системы заправки по четным и нечетным дням по цифрам номеров машин, то пока о таком новшестве на АЗС речь пока не ведется.