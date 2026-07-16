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НовостиПроисшествия16 июля 2026 16:42

Во Владимире на Пекинке потушили загоревшийся большегруз

Во Владимирской области потушили горящий грузовик
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 16 июля в 17.55 диспетчеры Центра управления в кризисных ситуациях регионального чрезвычайного ведомства получили информацию о горящем тягаче с полуприцепом. Машина находилась на трассе Р-132 «Золотое кольцо», в районе Огуречной горы по улице Куйбышева у дома №42.

На место ЧП выезжали пять сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. К моменту их приезда тягач и передняя часть фуры горели открытым пламенем. Пожар локализовали и потушили на площади 12 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.