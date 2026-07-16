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НовостиОбщество16 июля 2026 14:02

В Собинском округе в детский лагерь «Икар» приехала внеплановая проверка

Представители мэрии и Росгвардии проверили системы безопасности
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, 15 июля в детско-юношеский центр отдыха «Икар», что расположен в Собинском округе, с внеплановой проверкой прибыли представители городских управлений территориальной безопасности, а также образования и молодежной политики вместе с коллегами из Управления Росгвардии по Владимирской области под руководством начальника управления генерал-майором Андреем Медведевым.

Проверяющие осмотрели медицински корпус, столовую и спальные корпуса, а также проверили организацию пропускного режима, исправность технических средств, находящихся в арсенале сотрудников лагеря, и обратили внимание на готовность к эвакуации детей по сигналу «Воздушная опасность». Кстати, подобные учения в «Икаре» успешно состоялись буквально на днях.

По результатам проверки в целом была дана положительная оценка работе сотрудников лагеря, однако в то же время были даны некоторые рекомендации по улучшению некоторых технических средств.