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НовостиПроисшествия16 июля 2026 13:26

В Коврове у местной жительницы за пьяную поездку конфисковали «Форд Фокус»

Во Владимирской области женщину-водителя осудили за повторную поездку за рулем в нетрезвом виде
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Ковровский городской суд вынес приговор местной жительнице, обвинявшейся в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Судом установлено, что ранее даму уже лишили прав за пьяную поездку за рулем, что не помешало ей в ночь на 3 мая текущего года вновь сесть за руль своего легкового автомобиля «Форд Фокус» и отправиться в поездку по Коврову.

Однако возле дома №11 по улице Лесная ковровчанку остановил экипаж ДПС, который сразу понял, что женщина пьяна. Проходить освидетельствование на месте, как и проходить медосвидетельствование в наркологии, она отказалась.

Автомобиль у женщины арестовали. Суд признал ее виновной и приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей с лишением права управления транспортом на 2 года 10 месяцев.

Арестованный «Форд Фокус» был конфискован в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.