Во Владимире назвали школы с лучшими результатами по итогам сдачи ЕГЭ

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Как сообщает администрация города Владимира со ссылкой на заместителя градоначальника Елену Запруднову, давшую интервью "Шестому каналу", ни одного нарушения порядка проведения госэкзаменов зафиксировано не было, но по итогам была подана 41 апелляция, 17 из которых удовлетворены — школьникам добавили от 2 до 4 баллов.

Что касается 100-балльных результатов, то в этом году во Владимире поставлен рекорд — наивысшую оценку получил 31 ученик, причем двое выпускников смогли набрать 100 баллов по двум предметам.

Больше всего стобалльников оказалось в Промышленно-коммерческом лицее, в гимназии №3 и №23, а также в школах №8, №36 и №20. Причем среди наиболее успешно сданных предметов оказалась химия, где зафиксировано девять результатов в 100 баллов, а также русский язык с семью такими результатами и физика, и физика, где экзамен на 100 баллов сдали шесть учеников.