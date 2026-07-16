В Муроме работал нелегальный магазин по торговле электронными сигаретами

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях завершено расследование уголовного дела по обвинению 23-летнего жителя Мурома в хранении в целях сбыта никотинсодержащей продукции без маркировки в особо крупном размере.

По версии следствия, молодой человек от имени своей мамы-предпринимателя арендовал помещение на улице Московской, где стал продавать электронные сигареты и жидкости для них во флаконах. Товары он покупал в Москве, но не обеспечивал на них маркировку и наличие обязательной информации.

В итоге 19 марта текущего года в торговую точку парня пришли оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями муромской полиции, и изъяли у него электронные сигареты и флаконы с жидкостью в количестве 611 штук, Общий объем смеси потянул на более чем 10 литров, а стоимость партии составила, по оценкам экспертов, 1,1 миллиона рублей.

Сам молодой человек полностью признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Муромский городской суд.