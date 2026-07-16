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НовостиПроисшествия16 июля 2026 11:36

Во Владимире в Добром задержан похититель электросамоката

Во Владимирской области раскрыта кража самоката, хранившегося на площадке подъезда
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в отдел полиции №3 по городу Владимиру поступило сообщение о краже электросамоката, который хранился на площадке жилого дома по улице Добросельской. Стоимость украденной техники хозяин оценил в 23 тысячи рублей.

Ориентировку передали всем постам и нарядам, и вскоре автопатруль ППС на улице Лескова заметил схожего по приметам мужчину. Документов у него не оказалось, и его доставили в отдел полиции для разбирательства.

Было установлено, что 44-летний задержанный является гражданином Эстонии, приехавшим в Россию несколько месяцев назад. Срок законного пребывания в стране у него на тот момент уже закончился. Эстонец жил на съемной квартире и перебивался случайными заработками. В краже самоката он сознался и объяснил свой поступок тем, что был пьян.

Самокат у него нашли и изъяли, по факту кражи расследуется уголовное дело. Также на мужчину составили административный протокол за нарушение в сфере миграции.