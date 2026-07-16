Во Владимирской области 18 июля пройдет Фатьяновский фестиваль

. Фото: Ольга МАКАРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области вновь пройдет Фатьяновский фестиваль. Его главные события запланированы на 18 июля в Вязниках – на малой родине поэта и участника Великой Отечественной войны Алексея Фатьянова.

За годы своего существования фестиваль стал визитной карточкой Вязников, куда съезжаются поклонники творчества выдающегося поэта-песенника. Программа его мероприятий и в этот раз будет насыщенной с множеством различных творческих площадок. Гостей ждут хоровая программа «Июльское разноцветье», творческие встречи и поэтические вечера, выставки, ярмарка традиционных народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», серия выступлений известных поэтов и артистов.

Главным событием станет праздничный концерт, который объединит популяризаторов творчества Алексея Фатьянова из различных уголков нашей страны. Вести его будут артисты театра и кино Анастасия Лошакова (Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии) и Александр Аладышев (Владимирский академический областной театр драмы).