Появились первые фото со строительной площадки нового бегового центра ВФЛА во Владимире

Фото: пресс-служба ВФЛА

Уже установлены основные колонны и балки. Сейчас строители монтируют металлический каркас.

Комплекс расположится в парке культуры и отдыха». Организаторы отмечают: в центре планируют проводить тренировки, массовые забеги, мастер-классы и городские спортивные мероприятия.

Председатель ВФЛА Петр Фрадков отметил, что центр будет бесплатным для всех посетителей.

«Ключевая задача проекта — сделать легкую атлетику по-настоящему массовой и доступной для самого широкого круга граждан. Мы стремимся изменить восприятие этой дисциплины: она перестанет ассоциироваться исключительно со спортом высших достижений и превратится в понятную практику для миллионов — от детей и студентов до пожилых людей и целых семей», — подчеркнул Фрадков.

Амбассадор проекта, руководитель Федерации гонок с препятствиями во Владимирской области, организатор и участник марафонов Илья Кехтер отметил, что за последние годы бег во Владимире стал значительно популярнее: увеличилось число стартов и совместных пробежек, а многие жители выбирают бег не только ради спортивных результатов, но и для здоровья и общения. При этом, по его словам, городу не хватает единого пространства, которое объединило бы беговое сообщество, поэтому именно такую роль должен выполнить будущий беговой центр.

«Беговое сообщество, конечно, ждет улучшения инфраструктуры, которое позволит тренироваться лучше и чаще. И второй момент: этот центр снизит сопротивление новичков, уберет несколько вопросов, которые мешают начать бегать — раздевалки, душевые; дождь, который мешает после тренировки. Этот центр поможет многим начать», — подчеркнул Кехтер.

Проект реализуется при поддержке АНО «Евразия». Открыть центр планируют в этом году.