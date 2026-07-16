В Муроме открыли новое общежитие для студентов педагогического института

Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщает Правительство Владимирской области, в деревне Пестенькино округа Муром открыто новое общежитие для студентов не менее нового педагогического института. Построить этот объект городские власти обещали ранее.

Помимо собственно комнат на одного-трех человек, в общежитии открыли постирочную комнату, душевые, кухню с оборудованием и места для занятий.

Под строительство общежития отвели здание бывшей школы-детского сада, где теперь разместятся 72 студента.

Правда, есть один серьезный минус: Пестенькино находится приблизительно в 12 километрах от Мурома, и пешком туда не дойти. По трассе «Владимир-Муром-Арзамас» несколько раз в день туда курсирует автобус, но для студентов обещают также организовать подвоз на собственном автобусе.