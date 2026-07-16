Во Владимире строительство пансионата для пожилых стало делом о мошенничестве

Фото со страницы Следственного комитета РФ по Владимирской области в ВК.

Следственный комитет РФ по Владимирской области сообщает, что в областном центре 33 региона директор строительной фирмы пошел под суд за мошенничество при строительстве жилого корпуса пансионата для пожилых людей.

Как сообщили в Следкоме, история началась в 2021 году, когда строительная фирма осужденного заключила государственный контракт с «Облстройзаказчиком» на сумму в более 220 млн рублей. По нему компания должна была построить жилой корпус пансионата на 130 мест для пожилых людей и инвалидов в поселке Гусевском, что под Гусь-Хрустальным. В рамках этого контракта должна была быть установлена импортная дизель-генераторная станция стоимостью 2 млн рублей.

Но предприниматель решил сэкономить и закупил дизельную электростанцию «Азимут» со схожими характеристиками, однако стоящую значительно дешевле – 693 тысячи рублей. А сдачу оставил себе. При этом, делая покупку через фирму-посредника, обвиняемый договорился с ее директором об изготовлении и предоставлении заказчику подложной документации, в которой указал цену более 2 млн рублей. Таким образом фирма смогла похитить более 1,3 млн рублей.

Мужчина на суде вину не признал. Чтобы возместить ущерб, был наложен арест на его деньги в размере 1,9 млн рублей. При этом суд приговорил мужчину к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.