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НовостиОбщество16 июля 2026 8:50

По проекту «Благодвор» во Владимирской области благоустроили уже 94 территории

Они охватили 19 муниципальных образований
Алексей СУХОВ
Фото Министерства ЖКХ Владимирской области.

Фото Министерства ЖКХ Владимирской области.

Правительство Владимирской области сообщает, что в рамках проекта "Благодвор" в 2026 году в 19 муниципальных образованиях завершены работы по благоустройству на 94 объектах. Речь идет о 49 дворах и 45 прилегающих территориях.

На программу "Благодвор" из регионального бюджета было выделено 1,2 млрд рублей, что должно позволить привести в порядок 492 объекта (363 двора и 129 прилегающих территорий). Напомним, что ранее по программе (в 2024 и 2025 годах) были отремонтированы 1638 объектов: 956 дворов и 682 прилегающих территории.

Что входит в список работ, которые делают по данной программе? Если речь идет о дворах, то коммунальные организации ремонтируют дворовые проезды и тротуары, а также добавляют парковочные места и ставят уличное освещение там, где это необходимо. Кроме того, во дворах появляются новые скамейки и урны. Что касается перечня работ по благоустройству прилегающих территорий, то тут также ремонтируются внутридворовые и внутриквартальные проезды, а также пешеходные зоны и тротуары. Также создаются парковки и дорожки, в том числе велосипедные. При потребности делается освещение, ставятся лавочки и урны.