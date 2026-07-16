По проекту «Благодвор» во Владимирской области благоустроили уже 94 территории

Фото Министерства ЖКХ Владимирской области.

Правительство Владимирской области сообщает, что в рамках проекта "Благодвор" в 2026 году в 19 муниципальных образованиях завершены работы по благоустройству на 94 объектах. Речь идет о 49 дворах и 45 прилегающих территориях.

На программу "Благодвор" из регионального бюджета было выделено 1,2 млрд рублей, что должно позволить привести в порядок 492 объекта (363 двора и 129 прилегающих территорий). Напомним, что ранее по программе (в 2024 и 2025 годах) были отремонтированы 1638 объектов: 956 дворов и 682 прилегающих территории.

Что входит в список работ, которые делают по данной программе? Если речь идет о дворах, то коммунальные организации ремонтируют дворовые проезды и тротуары, а также добавляют парковочные места и ставят уличное освещение там, где это необходимо. Кроме того, во дворах появляются новые скамейки и урны. Что касается перечня работ по благоустройству прилегающих территорий, то тут также ремонтируются внутридворовые и внутриквартальные проезды, а также пешеходные зоны и тротуары. Также создаются парковки и дорожки, в том числе велосипедные. При потребности делается освещение, ставятся лавочки и урны.