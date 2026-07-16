Владимирским предпринимателям рассказали, как защитить магазины от БПЛА

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15 июля в здании администрации города Владимира прошел инструктаж представителей торговых точек и сетей. Чиновники совместно с представителями МЧС объясняли, как действовать в случае атаки БПЛА или ракетной опасности, а также, как защитить магазины.

Этот инструктаж не первый, ранее уже проводились такие же с сотрудниками школ и детских садов, представителями гостиничного бизнеса, представителями общественных перевозок и другими категориями.

В частности, начальник управления гражданской обороны ГУ МЧС России по Владимирской области Вадим Лобастов рассказал предпринимателям, что все витрины нужно обклеить специальной плёнкой, чтобы при подобных ЧП снизить риски травмирования людей осколками. Кроме того, подсобные помещения, которые можно сделать укрытиями, нужно будет оснастить информативными досками «Безопасная зона». На входе в магазины должны висеть теперь памятки с указанием действий в случае атаки БПЛА, а также стоять указатели, ведущие к укрытию. Также руководство торговых точек и сетей обязаны обучить персонал действиям в случае атаки БПЛА, потому что те должны будут организовывать людей в случае ЧП. Кроме того, персонал магазинов должен будет уметь оказывать первую медицинскую помощь. В магазинах должны будут теперь иметься аптечки на видных и легкодоступных местах с обязательным указателем «Аптечка».

Очевидно, что данные инструкции встанут руководству магазинов в копеечку. И, судя по всему, власти не планируют как-то компенсировать эти расходы.