В Гусь-Хрустальном на строительстве дома престарелых украли 1,3 миллиона рублей

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, Ленинский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор 39-летнему директору строительной компании, который был подрядчиком по госконтракту на строительство жилого корпуса на 130 мест для пожилых людей и инвалидов в поселке Гусевском города Гусь-Хрустального.

Согласно заключенному с ГБУ «Областройзаказчиком» контракту, корпус сопровождаемого проживания должен был быть построен за 220 миллионов рублей, причем 2 миллиона 55 тысяч выделили для закупки и установки импортной дизель-генераторной станции.

В ходе работ глава фирмы понял, что купить требуемую установку не получится, поэтому решил приобрести отечественную станцию «Азимут» стоимостью 693 тысячи рублей. Однако покупал он ее не у производителя, а через посредника, с которым достиг договоренности. Заказчику директор принес подложные документы, по которым «Азимут» стоил чуть более 2 миллионов рублей, но по факту 1,3 миллиона руководитель компании-подрядчика после подписания бумаг положил себе в карман.

Сам он вину не признал, но в ходе следствия у него арестовали 1,9 миллиона рублей в качестве обеспечительной меры.

Суд признал его виновным и приговорил к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима.