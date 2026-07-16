15 июля отмечается создание Владимирского ополчения 1812 года

Фото иллюстративное. Фото: Андрей КАРА. Перейти в Фотобанк КП

О примечательной дате рассказали представители культурно-исторического проекта "Бренды России". Они сообщили, что 15 июля 1812 года отмечается день создания Владимирского ополчения, того самого, что первым вошло в Москву после того, как столицу покинул Наполеон.

Приказ о созыве дворян на собрание для принятия решения о создании ополчения издало Владимирское губернское правление. На собрании было зачитано обращение московского главнокомандующего Федора Васильевича Ростопчина, в котором он призывал владимирских дворян к оружию. Начальником Владимирского ополчения был единодушно избран князь Борис Голицын. Дворяне решили выставить по одному ратнику с каждых 15–20 ревизских душ. Всего же губерния должна была поставить свыше 15 000 воинов.

К началу сентября были полностью укомплектованы 6 пеших полков. Набрали их их крестьян. И, если верить источникам, обмундирование полков было не самым лучшим. На все полки имелось всего 286 ружей. Остальные воины имели лишь холодное оружие.

В сентябре 1812 года ополчение получило задачу охранять рубежи Владимирской и частично Московской губерний. Отряд встал в районе Покрова и занятого французами Богородска Московской губернии. После того как Наполеон покинул Москву, именно владимирцам выпала честь первыми войти в освобожденный город. Сделали они это по приказу Кутузова. Произошло это 21 октября.

В течение двух месяцев ополченцы наводили порядок в столице, организовывали караульную службу, боролись со шпионами, восстанавливали почту и обеспечивали работу госпиталей. За отличное исполнение этих обязанностей ополчение удостоилось благодарности императора Александра I. Распустили ополчение лишь в январе 1814 года. Во Владимирскую губернию вернулись менее половины из 15 с лишним тысяч ушедших.