Во Владимире отменен проект застройки территории в районе парка «Дружба»

ЖК "Дуброва парк-2" Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На официальном сайте администрации города Владимира опубликовано постановление главы города Сергея Волкова от 9 июля 2026 года №1728. В тексте документа говорится о признании утратившим силу другого постановления — от 5 июня текущего года, которое утвердило планировку территории в районе улиц Нижняя Дуброва, Благонравова и парка «Дружба». Речь идет о планах по возведению там крупного микрорайона с дорогой от аэропорта до перспективной железнодорожной станции.

В качестве причины столь неожиданной отмены в постановлении называется расторжение меморандума о взаимодействии, который ранее заключили Правительство Владимирской области и горадминистрация Владимира с компаниями-застройщиками ООО «СВО-Строй» и ООО «Игротек».

Предполагалось, что застройщики достроят некоторые дома для обманутых дольщиков ЖК «Дуброва парк-2», а взамен им передадут территорию под строительство микрорайона. Но впоследствии оказалось, что по разным причинам компании не смогут заняться достройкой проблемных домов, что и стало основанием для расторжения меморандума.

Что касается проблемных домов, то их должны достраивать другие инвесторы.