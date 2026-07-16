Сергей Мамеев выдвинут на выборы в Законодательное Собрание Владимирской области

Сергей Мамеев. Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщает губернатор Владимирской области Александр Авдеев, бывший главный федеральный инспектор по Владимирской области аппарата полпреда Президента России Сергей Мамеев выдвинут в качестве кандидата у депутаты Заксобрания региона.

Дополнительные выборы будут проводиться по одномандатному округу №24 Вязниковского округа в связи с тем, что зампред Заксобрания Роман Кавинов ранее покинул областной парламент в связи с переходом на должность главы города Суздаля.

Сергей Мамеев будет баллотироваться от партии «Единая Россия», президиум которой и утвердил его кандидатуру. По словам Александра Авдеева, кандидатуру Мамеева поддержали сами жители по результатам предварительного электронного голосования.