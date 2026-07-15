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НовостиОбщество15 июля 2026 14:32

В Вязниках по требованию прокуратуры восстановлена дорога на улице Металлистов

С жалобой на проезжую часть обратился местный житель
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Прокуратура Владимирской области

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, на личный прием к бывшему прокурору Владимирской области Ивану Грибову пришел житель Вязников, который посетовал на состояние дорожного полотна на улице Металлистов возле многоквартирного дома.

В ходе проверки, проведенной Вязниковской межрайонной прокуратурой, доводы обратившегося за помощью гражданина подтвердились: дорога имела ямы и нарушения наклона, из-за чего на проезжей части застаивалась вода.

После внесенного прокуратурой представления, муниципальные власти привели дорогу в порядок, и теперь она получила новый профиль и асфальт.