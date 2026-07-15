В Вязниках по требованию прокуратуры восстановлена дорога на улице Металлистов

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, на личный прием к бывшему прокурору Владимирской области Ивану Грибову пришел житель Вязников, который посетовал на состояние дорожного полотна на улице Металлистов возле многоквартирного дома.

В ходе проверки, проведенной Вязниковской межрайонной прокуратурой, доводы обратившегося за помощью гражданина подтвердились: дорога имела ямы и нарушения наклона, из-за чего на проезжей части застаивалась вода.

После внесенного прокуратурой представления, муниципальные власти привели дорогу в порядок, и теперь она получила новый профиль и асфальт.