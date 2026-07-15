В Киржаче автолюбитель обвиняется в избиении подростка из-за чистки снега

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Как сообщают Следственное управление СК России по Владимирской области и областная прокуратура, на днях завершено расследование уголовного дела по факту причинения легкого вреда здоровью человека, совершенного из хулиганских побуждений.

По версии следствия, вечером 13 февраля текущего года 15-летний юноша на улице Десантников чистил снег возле своего частного дома, и переносил его через дорогу, к стоянке автомобилей на площадке многоквартирного дома.

В какой-то момент происходящее заметил 30-летний житель дома, чей «Форд Фокус» как раз находился на стоянке. Мужчине показалось, что подросток кидает снег на его автомобиль.

Тогда он вышел и стал ругаться с матерью юноши, которую тот позвал. А когда автолюбитель заметил, что парень планирует вновь начать чистить снег, он толкнул его и не мене пяти раз ударил кулаками по голове и грудной клетки, причинив сотрясение мозга, ссадины и прочие повреждения. В результате юноша попал в больницу, причиненный вред здоровью эксперты признали легким.

Сам автолюбитель вину признал частично. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Киржачский районный суд.