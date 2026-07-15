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НовостиОбщество15 июля 2026 13:13

Во владимирском доброцентре покажут кошек и собак из приюта "Верные сердца"

Мероприятие пройдет 19 июля
Виктория СУХОВА
фото предоставлено БФ "Дорога добра"

фото предоставлено БФ "Дорога добра"

Пушистый доброцентр "Дорога добра" продолжает проект "День приюта". 19 июля с 12 до 17 часов гостями станут кошки и котята, собаки и щенки из ковровского приюта "Верные сердца". Это одна из действующих организаций Владимирской области, занимающихся спасением, лечением и пристройством безнадзорных животных.

Жителей областного центра приглашают прийти и познакомиться с питомцами, поиграть с ними и пообщаться. Также здесь можно подробнее узнать о деятельности приюта, о его нуждах, а также оказать посильную помощь.

- Мы начали проводить Дни приюта, потому что поняли: люди хотят помогать, но часто просто не знают — кому и как. Владимирская область — это не только наш приют «Дорога добра». Это десятки передержек, небольших приютов, волонтёрских групп, которые каждый день спасают жизни. Мы даём им площадку и возможность рассказать о себе. А горожанам — возможность прийти, увидеть, прикоснуться и, может быть, забрать домой друга, - рассказала директор благотворительного фонда "Дорога добра" Юлия Буйницкая.