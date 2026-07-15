Во владимирском доброцентре покажут кошек и собак из приюта "Верные сердца"

фото предоставлено БФ "Дорога добра"

Пушистый доброцентр "Дорога добра" продолжает проект "День приюта". 19 июля с 12 до 17 часов гостями станут кошки и котята, собаки и щенки из ковровского приюта "Верные сердца". Это одна из действующих организаций Владимирской области, занимающихся спасением, лечением и пристройством безнадзорных животных.

Жителей областного центра приглашают прийти и познакомиться с питомцами, поиграть с ними и пообщаться. Также здесь можно подробнее узнать о деятельности приюта, о его нуждах, а также оказать посильную помощь.

- Мы начали проводить Дни приюта, потому что поняли: люди хотят помогать, но часто просто не знают — кому и как. Владимирская область — это не только наш приют «Дорога добра». Это десятки передержек, небольших приютов, волонтёрских групп, которые каждый день спасают жизни. Мы даём им площадку и возможность рассказать о себе. А горожанам — возможность прийти, увидеть, прикоснуться и, может быть, забрать домой друга, - рассказала директор благотворительного фонда "Дорога добра" Юлия Буйницкая.