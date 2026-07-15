Во Владимирской области объявлено экстренное предупреждение о плохой погоде

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в ближайшие несколько часов с сохранением до середины ночи 16 июля в регионе ожидаются гроза с дождем, причем местами сильным, а также град и усиление ветра, порывы которого составят от 15 до 18 метров в секунду.

По сведениям Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 16 июля температура воздуха составит от +11 до +16 градусов по Цельсию, в ночные часы местами будут грозы, а ветер подует с северо-запада со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Днем в отдельных районах сохранятся порывы до 15-18 метров в секунду и кратковременные дожди, температура воздуха составит от +15 до +20 градусов.