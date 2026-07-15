Во Владимире из-за аварии на теплосети остались без воды дома на 15 улицах

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Ранее в администрации города Владимира сообщили о ремонтных работах на улице 1-я Пионерская, проводящихся по причине аварии на тепловых сетях после повышения температуры горячей воды при переключении оборудования на Владимирской ТЭЦ-2.

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» уточнил, что ремонт проводится в районе дома №57 по улице 1-я Пионерская. Он начался 15 июля в 11.30 и закончится до восьми часов вечера 16 июля. На это время подача горячей воды в ряд домов прекращена.

В список отключения попали дома по следующим адресам: - улица Лермонтова: дома №26 «Б», 26 «В», 28 «В», 30 «Б», 30 «В» и 30 «Г»;

- улица Почаевская: дома № 1, 20, 21, 21 «А», 22, 22 «А», 23, 24, 25, 26, 30;

- улица Северная: дома №2, 3, 5, 7, 15 «А», 18 «А», 22, 24, 24 «А», 25, 26, 26 «А»; 28, 28 «А», 30, 32, 34, 34 «А», 36, 36 «А», 38, 41, 45 «А», 47, 49, 53, 53 «А», 61, 61 «А», 63, 65, 67;

- улица Мира: дома №55, 57, 36 «Г», 38, 40, 45, 46/12, 47, 70, 72, 37, 37 «А», 41, 39;

- улица Усти-на-Лабе: дома № 23, 27 «А», 33, 13/19, 15;

- улица 1-я Пионерская: дома №55, 55 «А», 57, 68, 68 «А», 80, 80 «А», 86, 86 «А», 88, 88 «В», 90 «А»;

- улица 2-й Почаевский проезд: дом №4;

- улица Крупской: дома №2, 2»А», 4, 4 «А», 6, 6 «А», 8;

- улица Фейгина: дома № 11, 13, 13 «А», 23 «А», 35 «А»;

- улица Каманина: дома №14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30/18, 31, 35, 37;

- улица Михайловская: дома № 10 «А», 12, 14, 16, 20, 4, 6, 8;

- улица Суздальская: дома № 11, 24;

- улица Труда: дома №19, 21, 22. 23, 27, 27 «А», 36, 38;

- улица Фейгина: дома №1, 2/20, 4, 6/25, 9.