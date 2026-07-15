Прокурором Владимирской области планируется назначить Юлию Калистову

Юлия Калистова. Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщил сенатор Совета Федерации Андрей Клишас, на своем заседании, которое состоится 16 июля, профильные комитеты СФ России проведут консультации по кандидатам на должности прокуроров субъектов и природоохранных прокуратур.

В частности, среди кандидатур, которые Президент России внес в СФ для консультаций, значится имя Юлии Калистовой, которую планируют назначить на должность прокурора Владимирской области.

Напомним: Юлия Калистова ранее уже работала во Владимирской области на должности первого заместителя главы надзорного ведомства, после чего ее назначили Амурским бассейновым природоохранным прокурором. Однако после перевода Ивана Грибова из Владимира прокурором Республики Башкортостан, в кулуарах появились слухи, что вакантную должность займет именно Юлия Калистова.

Таким образом, если Совет Федерации даст положительное заключение, глава государства может именно ее официально утвердить в должности прокурора Владимирской области.

Что до Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, то туда планируется назначить Антона Давыдова.