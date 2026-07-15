Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июля 2026 11:14

Прокурором Владимирской области планируется назначить Юлию Калистову

Ее кандидатуру глава государства внес на рассмотрение в Совет Федерации
Алексей КОТМЫШЕВ
Юлия Калистова. Фото: Прокуратура Владимирской области

Юлия Калистова. Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщил сенатор Совета Федерации Андрей Клишас, на своем заседании, которое состоится 16 июля, профильные комитеты СФ России проведут консультации по кандидатам на должности прокуроров субъектов и природоохранных прокуратур.

В частности, среди кандидатур, которые Президент России внес в СФ для консультаций, значится имя Юлии Калистовой, которую планируют назначить на должность прокурора Владимирской области.

Напомним: Юлия Калистова ранее уже работала во Владимирской области на должности первого заместителя главы надзорного ведомства, после чего ее назначили Амурским бассейновым природоохранным прокурором. Однако после перевода Ивана Грибова из Владимира прокурором Республики Башкортостан, в кулуарах появились слухи, что вакантную должность займет именно Юлия Калистова.

Таким образом, если Совет Федерации даст положительное заключение, глава государства может именно ее официально утвердить в должности прокурора Владимирской области.

Что до Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, то туда планируется назначить Антона Давыдова.