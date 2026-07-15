В Александрове задержали 75-летнюю соучастницу мошенников

Кадр оперативной съемки УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в июне текущего года 67-летней жительнице Александрова в мессенджер написали люди, представившиеся «сотрудниками спецслужб», и рассказали, якобы от ее имени возможен перевод денег преступникам.

Дальше жертву запугивали по классической схеме: пригрозив уголовным делом, потребовали «задекларировать» деньги, которые «для проверки на подлинность» нужно было предоставить курьеру в виде наличных. Женщина поверила, сняла со счета наличные сбережения и возле дома передала их незнакомой даме, назвавшей кодовое слово. В первом партии была сумма в 1 миллион 200 тысяч рублей.

К счастью, ситуация дошла до полиции, так что на следующий день за второй партией денег жертва аферистов пришла уже под контролем оперативников, которые после передачи наличных задержали незнакомку. Ей оказалась 75-летняя жительница Москвы, которая сутки назад забирала первую часть денег. Ее она успела передать куратору. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 700 тысяч рублей.

На время следствия пожилую москвичку отпустили под подписку о невыезде. Следователям еще предстоит выяснить, зачем она стала помогать жуликам. По факту мошенничества расследуется уголовное дело, соучастников преступления разыскивают.