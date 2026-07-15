Во Владимире на пять дней закроют парковку на улице Спасской

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает администрация города Владимира, в связи с тем, что в центре города будет проводиться мероприятие, режим работы парковки на улице Спасской временно изменится.

Если точнее — с девяти часов вечера 15 июля до восьми часов утра 20 июля она будет полностью закрыта.

В связи с этим обстоятельством власти областного центра просят водителей убрать свои автомобили, припаркованные на данной стоянке. Также водителям следует учитывать информацию о закрытии парковки при планировании своих поездок по Владимиру.