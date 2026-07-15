В Суздале вынесли приговор черным копателям за разорение древнего селища

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Прокуратура Владимирской области сообщила, что в Суздале вынесен приговор в отношении черных копателей, которые разорили объект культурного наследия «Селище «Гнездилово-2».

Всех четверых жителей области признали виновными по статье 243.2 УК РФ (незаконные поиск и изъятие археологических предметов, проводимых без разрешения, повлекших повреждение культурного слоя, совершенные с использованием специальных технических средств поиска группой лиц по предварительному сговору).

Сама история произошла в августе 2022 года, когда житель посёлка Садовый и двое его приятелей, вооружившись металлоискателями, пришли к селищу «Гнездилово-2». И принялись копать в поисках ценных предметов, зная, что данный объект ценится археологами и считается археологическим памятником. Во время копания они разрушили культурный слой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает 100 лет. Из земли они изъяли украшения, монеты и предметы быта.

Но одного раза им не хватило. В сентябре 2022 года тот же житель посёлка Садовый, но уже в иной компании – взяв с собой другого приятеля и своего отца, совершил аналогичное преступление. В этот раз часть находок относилась к IX-XV векам. К счастью, они не успели ничего продать, поэтому при поимке указанные предметы были изъяты и переданы в фонд Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Суд также признал всех четверых виновными в нарушении культурного слоя, ущерб государству от их действий оценили в более чем 370 тысяч рублей. Всех оштрафовали на суммы от 90 до 150 тысяч рублей. Кроме того, с виновных взыскали сумма причиненного ущерба.