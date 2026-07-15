Во Владимире из-за сбоя оборудования повысилась температура горячей воды

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Как сообщает администрация города Владимира, во время переключения оборудования Владимирской ТЭЦ-2 произошло повышение температуры воды в системе горячего водоснабжения.

В связи с этим в дома стала поступать слишком горячая вода. Владимирцам стоит быть осторожнее, открывая краны, а также помнить, что подобная ситуация может привести к отключению автоматики тепловых пунктов внутри дома. Последнее обстоятельство может стать причиной перебоев с горячей водой.

Сейчас специалисты тепловой компании ограничили подачу горячей воды в Октябрьском районе, так как на тепломагистрали на 1-й Пионерской улице образовался дефект, его сейчас устраняют.

Жителей просят при обнаружении любых признаков повреждений коммуникаций на улице сообщать об этом в круглосуточную Тепловую справочную службу по номеру 8 (4922) 77-34-26, либо в Единую дежурно-диспетчерскую службу Владимира по телефонам 53-11-48 или 53-39-72, либо «112».

Если же утечка случилась на батареях в квартире, специалисты просят обращаться в управляющие компании или в аварийную службу и не пытаться сделать ремонт самостоятельно.