Во Владимирской области ремонты дорог завершают с опережением графика

Фото: ГБУ "Владупрадор"

Как сообщает Правительство Владимирской области, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе приводят в порядок 196,7 километров трасс. Из них более 190 километров составляют дороги регионального и межмуниципального значения. В общей сложности ремонты состоятся на 51 участке.

Так, полностью закончены работы на участках трасс «Покров-Новоселово-Киржач» в округе Покров, «Собинка-Лакинск-Ставрово» в Собинском округе, «Юрьев-Польский-Кольчугино» под Юрьев-Польским, а также «Павловское-Эсино-Красный Маяк-Андреево-Тюрмеровка», «Никулино-Воровскошо-Мошок» в Судогодском округе. Кроме того, работы завершены на подъезде к станции Гороховец и на участке дороги «Красная Горбатка — Копнино-Новый Быт-Ильинское» Селивановского округа.

Также на 15 объектах закончили работу по укладке асфальтобетона и в ближайшее время приступят к укреплению обочин. Еще на 15 локациях ремонт находится на разных стадиях. При этом в правительстве отметили, что многие объекты сдаются досрочно, с существенным опережением графиков, предусматривающих сдачу в августе-сентябре.