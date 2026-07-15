В Суздальском округе в ДТП с легковым автомобилем один человек погиб

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 14 июля около 19.30 на 19 километре трассы «Владимир — Юрьев-Польский — Переславль-Залесский» на территории Суздальского округа.

По предварительным данным, 54-летний водитель легкового автомобиля «Хонда», ехавший со стороны Юрьев-Польского, во время прохождения левого поворота не справился с управлением, в результате чего машина выехала в кювет и перевернулась.

В результате ДТП водитель и его 52-летняя пассажирка получили травмы, госпитализация им не потребовалась. К сожалению, ехавшая с ними 68-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

В Главном управлении МЧС России по Владимирской области добавили, что авария случилась в районе поворота на деревню Масленка. Пострадавшей парой оказались супруги, при этом женщину пришлось деблокировать, чтобы вытащить из разбитой машины. Деблокировку проводили подразделения МЧС и Аварийно-спасательной службы Владимирской области, после чего женщину передали врачам.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства случившегося уточняются.