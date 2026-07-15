В Суздальском округе обнаружен въезд мусоровозов на закрытую свалку отходов

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Владимирским природоохранным прокурором подан иск к организации, которая занимается рекультивацией свалки в районе села Новоалександрово Суздальского округа.

Поводом к этому послужили результаты проведенной проверки совместно со специалистами Росприроднадзора. Установлено, что рекультивацию Новоалександровской свалки отходов должны были произвести еще до 2021 года, однако работы идут только сейчас, их проводит АО «САХ».

Во время выезда на место проверяющие обнаружили, что на объект через шлагбаум заезжают мусоровозы с отходами, которые там же выгружаются. Коммунальный мусор нашли на верхней площадке в юго-западной части.

При этом в нарушение требований закона измельчитель строительных отходов находился в нерабочем состоянии.

Таким образом, прокуратура сделала вывод, что АО «САХ» размещает на объекте отходы, хотя делать этого не должно. По итогам проверки на организацию составлен административный протокол за осуществление деятельности, не соответствующей документации, прошедшей госэкспертизу.

Также во Фрунзенский районный суд Владимира направлен иск, в котором прокуратура потребовала от организации прекратить прием отходов на Новоалександровской свалке и провести рекультивацию объекта в соответствии с проектом.