Мастер Владимир Касаткин из Гусь-Хрустального стал лауреатом национальной премии

Владимир Касаткин Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщила председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова, работник Гусевского завода имени Мальцова, мастер Владимир Иванович Касаткин, стал лауреатом первой Национальной премии в области народных художественных промыслов. Он занимается изготовлением изделий из цветного и гнутого стекла.

Конкурсное жюри оценило его уникальную технику декорирования изделий при помощи пескоструйной обработки, а также гравировку.

Сам Владимир Касаткин много лет трудится на знаменитом заводе, куда пришел в 1965 году по стопам отца, прекрасного мастера-алмазчика. За годы работы Владимир Касаткин создал множество хрустальных изделий, которые можно назвать произведением искусства, стал заслуженным художником России и получил множество отечественных и зарубежных наград. Кстати, первое хрустальное изделие он создал в 1971 году. Сейчас художнику 81 год, но он продолжает работу.

Ольга Хохлова отметила, что эта награда стала наградой не только для мастера, но и для всей Владимирской области.