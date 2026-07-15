Во Владимирской области будут бороться с гибелью людей на воде с помощью пляжей

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

14 июля в Правительстве Владимирской области обсудили тему безопасности на воде. Поводом для этого стала печальная статистика - с начала года на водоёмах области утонули 19 человек, в том числе 5 детей.

Основными причинами гибели людей на воде были признаны несоблюдение гражданами правил безопасного поведения на воде, купание в запрещённых местах и в состоянии алкогольного опьянения. Что касается детей, то тут чаще всего виноваты взрослые, которые не уследили за ними.

При этом, как заявили в МЧС, нельзя говорить, что в регионе не ведется работа по усилению мер безопасности возле водоемов. В частности, на постоянной основе патрулируется территория возле рек, прудов и и озер. Представители органов местного самоуправления в ходе них отогнали от воды более 400 детей, находившихся там без родителей. Однако, как видим, это все равно не позволяет полностью избежать трагедий.

При этом власти региона признали, что основной проблемой остаётся нехватка официальных мест для купания. Причем разрешенных пляжей с каждым годом становится все меньше. Даже в прошлом году их было 41, а сейчас всего 37. При этом в ряде муниципалитетов области вообще нет официально разрешённых мест для купания. В итоге, губернатор Александр Авдеев поручил к следующему году расширить сеть оборудованных пляжей, чтобы в каждом муниципалитете был хотя бы один пляж. Кроме того, глава региона поручил заложить в областном бюджете на следующий год средства на кампанию по обучению детей плаванию и мерам безопасности на воде.