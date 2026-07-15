Во Владимирской области отменили режим ракетной и беспилотной опасности

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Министерство региональной безопасности региона 14 июля в 21.55 через экстренный канал оповещения населения сообщило об отбое беспилотной опасности, которая была объявлена утром того же дня.

Однако уже ночью, 15 июля в 3.08 поступило уведомление о ракетной опасности на территории Владимирской области, жителей призвали соблюдать меры безопасности.

Уже в 4.21 по ракетной опасности был дан отбой. Жителям рекомендовали при обнаружении обломков не приближаться к ним и сообщать об этом по телефону «112».