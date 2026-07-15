В Вязниках в школах и детских садах нарушались требования пожарной безопасности

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной совместно с профильными специалистами проверки сотрудники прокуратуры посетили образовательные учреждения Вязников и проверили соблюдение требований пожарной безопасности.

Оказалось, что в двух учреждениях система пожаротушения устарела и нуждается в замене.

Кроме того, в восьми детских садах размещение знаков и средств пожаротушения не соответствовало схемам эвакуации, испытание наружной лестницы долго не проводилось, журнал учета систем противопожарной защиты не ведется.

По результатам проверки всем руководителям учреждений были внесены представления. Также на ответственных сотрудников составили административные протоколы за нарушение требований пожарной безопасности.

Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.