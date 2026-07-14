Во Владимирской области удалось увеличить поставки бензина на АЗС

Ночная очередь на АЗС во Владимире Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, на оперативном совещании в Правительстве Владимирской области обсудили ситуацию с нехваткой топлива. Глава региона отметил, что проблема касается всей страны, поэтому регион работает в связке с Минэнерго России и штабом под руководством вице-премьера Александра Новака.

Благодаря достигнутым с топливными компаниями договоренностям за последние трое суток удалось увеличить объем поставок бензина во Владимирскую область, а с компанией «Лукойл» договорились о приоритетном обеспечении бензином общественного транспорта, мусоровозов, машин экстренных служб и ЖКХ. Кроме того, во Владимире, Муроме, Гусь-Хрустальном, Вязниках, Гороховце и Киржаче выделили специальные АЗС, где коммунальная техника станет заправляться в определенные часы.

Также глава региона отметил, что удалось договориться о сдерживании цен на заправках вертикально-интегрированных компаний в рамках рекомендованных лимитов, а также получилось предотвратить рост очередей. По мнению Александра Авдеева, время простоя в очереди составляет от 20 до 40 минут.

В части поддержки аграриев было решено включить регион в число приоритетных по выделению лимитов топлива под уборочную кампанию, закупки обещают делать прямыми с НПЗ Татарстана и Башкортостана. Малым фермерским хозяйствам создали группу «Топливо» в мессенджере МАХ с данными о горючем.

Муниципалитетам рекомендовано проработать вопрос с увеличением парка газомоторной техники, а жителей губернатор призвал к сдержанному потреблению топлива, напомнив, что госслужащим уже рекомендовано сократить командировки на служебных машинах.